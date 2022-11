I campioni di Qatar 2022 per LV (e non solo): la moda del calcio

Calcio, moda e pelle: una tripletta da Coppa del Mondo. Nel giorno dell’inaugurazione di Qatar 2022 è spuntata una foto destinata a diventare iconica (e già virale sul web). Leo Messi e Cristiano Ronaldo (a sinistra) sono ritratti seduti uno davanti all’altro, impegnati in una partita a scacchi. E la scacchiera su cui si sfidano i due calciatori (due leggende del calcio contemporaneo) non è altro che una borsa Louis Vuitton. La valigia in pelle a scacchi marrone, accessorio iconico della maison, non è scelto a caso: il bauletto conterrà la Coppa del Mondo FIFA. La frase che accompagna il post pubblicato da Louis Vuitton è altrettanto rappresentativa: “Oltre a una lunga tradizione nella realizzazione di bauli per i trofei sportivi più ambiti al mondo, la Maison celebra oggi due dei più talentuosi calciatori”. Ma la griffe francese non è certo la prima ad essere “scesa in campo”.

Non solo Qatar 2022

La vicinanza del mondo fashion a quello del football non è una novità. Solo innumerevoli le collaborazioni tra case di moda e società calcistiche. Da Marcelo Burlon per il Napoli al brand Palace per la Juventus, da Drôle de Monsieur x il Monaco, alla doppia partnership Aries x New Balance per l’AS Roma. Lo streetwear ha sdoganato poi l’uso dell’abbigliamento sportivo nella vita di tutti i giorni e indossare una maglia, tuta o un paio di scarpe griffate e appartenenti alla propria squadra del cuore è diventato un hype. Soprattutto se si tratta di una limited Edition, l’aspettativa cresce insieme al valore del capo in questione. Vediamo qualche esempio.

Jordan x PSG

Una delle collab più conosciute è quella tra Jordan Brand e il Paris Saint-Germain. Partita nel 2018, questa partnership ha ridefinito il rapporto tra calcio e moda, rendendolo un vero e proprio fenomeno mainstream. Tutto partì da una coach jacket indossata da Justin Timberlake in un concerto parigino, che mostrava un gigantesco logo del PSG sulla schiena. Al posto della consueta Tour Eiffel era inserito il Jumpman, la silhouette di Michael Jordan che vola a canestro diventato il biglietto da visita del brand. Da allora sono state realizzate magliette, abbigliamento lifestyle, sneaker e accessori vari.

Fendi x AS Roma

Le collab sportive sono presenti anche nell’alta moda italiana. È partito dalla stagione 2022-2023 l’accordo biennale tra l’AS Roma e Fendi. La partnership unisce per la prima volta le due aziende romane e vedrà la maison fornire il guardaroba ufficiale ai giocatori della prima squadra giallorossa: Silvia Venturini Fendi, Direttore Artistico e Accessori e Linea Uomo della griffe, ha disegnato outfit formali e casual comprensivi di abiti, scarpe e borse. Nella foto a destra, il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini “usato” come modello.

Inter x Moncler e Armani x Napoli

Ma il debutto di Fendi nel mondo calcistico arriva in un campo già battute da diversi grandi brand. In Serie A si sono visti marchi importanti lavorare con i club sportivi: EA7 Emporio Armani rinnova la collaborazione come sponsor tecnico del Napoli (realizzando le divise ufficiali di gara e materiale tecnico ma anche capi e accessori da vendere al pubblico), l’Inter si affida a Moncler (che propone una linea di abbigliamento lifestyle abbinata), fino alla Juventus con Loro Piana e al Milan con Harmont&Blaine. (mvg)

