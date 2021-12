Il nuovo Patent Box, così, non va bene. I marchi della moda e le aziende della filiera non risultano più tra i beneficiari della super deduzione dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo. E per questo Altagamma, associazione che riunisce oltre 100 marchi del lusso, chiede un confronto al Ministero per lo Sviluppo…

