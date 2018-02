La pelle non è solo personale, è astrologica: le giacche Dan Cassab ti leggono lo zodiaco

“Per vincere nel campo di battaglia della moda contemporanea le griffe devono saper parlare al consumatore e personalizzare il prodotto”. Quante volte si è sentito ripetere, da analisti e osservatori, l’assunto? Il brand Dan Cassab fa un passo avanti e presenta una collezione di giacche in pelle che non solo si rivolge all’io profondo delle persone, ma mettendolo in comunicazione con le forze astrologiche che (per chi ci crede) ne governano il destino. Sono 12 i modelli della Zodiac Collection di Dan Cassab: giacche da biker che, su pelli verniciate in argento o in classico nero, portano i fregi delle costellazioni. La collezione è in vendita in esclusiva da Saks Fifth Avenue – Messico. Dan Cassab è un brand che fa della lavorazione di pellami di prima qualità motivo di vanto.