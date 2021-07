La vetrina attiva degli artigiani italiani: arriva Maison Masters

Dare visibilità agli artigiani. Offrirgli una vetrina attiva per metterli in mostra agli occhi dei più importanti brand del lusso. È questo l’obiettivo di Maison Masters, progetto di Intertek Maison, multinazionale specializzata nella certificazione di qualità della filiera moda. “Vogliamo sostenere attivamente la preservazione e il riconoscimento dell’artigianato in una fase storica di enorme cambiamento nel comportamento dei consumatori”, dice Elena Ruffino di Intertek. Una fase nella quale “il valore è sempre più legato all’innovazione, alla sostenibilità, alla personalizzazione”.

La vetrina attiva degli artigiani italiani

Sono 14 gli artigiani (molti dell’area pelle) presenti nel progetto e selezionati attraverso alcuni criteri. Arrivano da tutta Italia: Anna e Alex Official, Bottega Conticelli, Casarotti Calzature, Darte, Denim, ISarti. Con loro: Laura De Cesare, Mazzoleni Gloves, Monica Rocchini, Phillacolor, Ricamificio Filottranese, Romy Pelletterie, SF Italia, Similea.

Maison Masters

L’iniziativa di Intertek Maison celebra il lavoro di questi artigiani per rafforzarne il valore e l’esperienza in ambito fashion. Obiettivo: accendere i riflettori sulle loro attività, renderli visibili attraverso la comunicazione e la vetrina che è stata creata online. Arrivando a un evento conclusivo, in programma il prossimo ottobre, che prevede l’interazione diretta tra i brand del lusso e il gruppo di 14 artigiani.

Proiezione innovativa

“Credo in un artigianato proiettato all’innovazione all’interno di una società che ha dimenticato quanto preziosi siano il tempo, la cura, la pazienza, e la condivisione di pensieri. Il ruolo di Intertek – dicono Michela Finaurini ed Elena Ruffino – è quello di salvaguardare la qualità, la sostenibilità e l’innovazione in ogni fase della catena di approvvigionamento del lusso”. (mv)

