Ecco BAEMI, l’e-commerce di Assopellettieri per i brand artigiani

Chi ha paura dell’e-commerce? Spesso la vendita online sembra un universo parallelo, troppo lontano dalla manifattura e dal lavoro artigianale. A sfatare il falso mito ci pensa BAEMI, spin-off di Assopellettieri. Il B2C online nasce per promuovere l’artigianato italiano in giro per il mondo. “Nella nostra piattaforma ci sono borse esclusivamente made in Italy, fatte da artigiani selezionati sia per la qualità del prodotto, sia per la filiera di tracciabilità – spiega la project manager Erida Rembeci (nella foto) –. Poniamo infatti molta enfasi sulla sostenibilità, sia economica che sociale, ma anche sulla scelta dei materiali e sulla catena della produzione”. L’idea è appunto quella di promuovere un “lusso sostenibile creato interamente a mano”.

Fase di lancio

Il marketplace, spinoff di Assopellettieri, è appena partito. Al momento conta 14 artigiani presenti e altri 10 in fase di inserimento. “Contiamo di arrivare a 40 presenze entro fine anno – continua Rembeci –. Siamo in fase di lancio. Siamo partiti con una campagna marketing dove potenziamo la brand awareness. Poco alla volta, stiamo allargando anche la nostra rete di artigiani presenti all’interno della nostra piattaforma”.

Vendita diretta

“L’esigenza che abbiamo riscontrato è portare il prodotto finito direttamente al consumatore finale – spiegano i promotori di BAEMI –. Ovviamente andiamo oltre i confini nazionali. Ci proponiamo a una clientela che va dalla Corea, al Giappone, agli Stati Uniti. Questi sono i nostri mercati principali”. Il sito www.baemi.it riproduce una “terrazza con vista” sull’Italia e sulle sue eccellenze produttive. La start-up cerca di creare un legame tra il consumatore e il mondo dell’artigianato. E lo fa raccontando le persone, vale a dire gli artigiani, che stanno dietro a un prodotto: le loro storie, la tradizione e la passione per il loro lavoro. (mvg)

