Le borse di Marni fanno faville: vendite su del 50% in un anno, ora valgono il 40% del fatturato

Le borse di Marni hanno fatto il botto: nel 2016 le loro vendite sono cresciute del 50%, contribuendo in maniera determinante alla crescita del segmento Accessori che ora rappresenta una fetta del 40% di un fatturato da 170 milioni di euro. Un traino che l’azienda vuole sfruttare, riservando uno specifico piano retail che ha portato il marchio del gruppo Only the brave di Renzo Rosso all’apertura di quattro nuovi punti vendita nel corso del mese: alla Rinascente Roma, Printemps Louvre a Parigi, El Corte Inglés a Madrid e nel mall Grand Gateway 66 di Shanghai. Il successo degli accessori è gran parte merito del direttore creativo della griffe Francesco Risso che, esattamente un anno fa, ha preso il posto della fondatrice, la stilista svizzera Consuelo Castiglioni. (mv)