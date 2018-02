Le sneaker svelano un’anima hard rock: Vans e Metallica firmano una capsule collection

Ai Metallica piace la moda e alla moda piacciono i Metallica. A neanche due anni di distanza dalla (non fortunatissima) partnership con Brioni, il gruppo USA (17 dischi e 9 Grammy Award) sigla una capsule collection di calzature e abbigliamento con Vans. Tra i modelli arrivati sul mercato il 16 febbraio ci sono anche sneaker alte sulla caviglia con tomaia in pelle pieno fiore di un nero molto aggressivo e il logo della band in piena mostra. Nell’alto di gamma, malgrado l’intuizione di Justin O’Shea, i Metallica non hanno funzionato. Aspettiamo ora di scoprire che reazione sortiscono nello streetwear.