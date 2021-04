L’effetto nude di Kahmune dalle scarpe arriva alle borse

L’effetto nude di Kahmune: 10 tonalità di colore delle scarpe per rispecchiare ogni incarnato, 3 tipi di pellame (camoscio, nappa e vernice), zero sneaker, 100% made in Italy. E ora anche le borse, con lo stesso principio: un modello (tote) realizzato in 10 diverse sfumature di pellame. In questo modo il marchio è inclusivo, perché l’obiettivo del marchio statunitense è quello di fornire alle persone di colore una vera opzione di “nude” con 10 tonalità della pelle.

L’effetto nude di Kahmune

Nel 2016 Jamela A. Acheampong ha fondato Kahmune dopo aver visto una foto di Kim Kardashian. La star era vestita di tutto punto, ma con un paio di scarpe di colore nude di una tonalità diversa dalla sua pelle. “Mi sono messa alla ricerca di prodotti che si adattassero al mio tono di pelle scura, ma tutto quello che continuavo a trovare erano sempre le stesse tonalità di beige, crema e marrone chiaro – ha detto Acheampong a Bustle –. Le industrie della moda e della bellezza sono state costruite sull’esclusione, e personalmente credo che sia giunto il momento di cambiare. Kahmune significa essere inclusivi”.

Ora le borse (made in Italy)

Dopo il successo ottenuto con le scarpe, Kahmune amplia l’offerta con le borse. O meglio, con una borsa declinata in 10 nuances. Tra le ultime novità del brand, c’è anche un finanziamento da 25.000 dollari. Nel novembre scorso, la fondatrice ha deciso di donare il 15% di tutte le vendite effettuate del mese a tre organizzazioni che svolgono la loro attività a favore delle donne. Fin dal principio Acheampong ha scelto l’Italia come paese di produzione e la pelle come unico materiale. Tutti i prodotti sono made in Italy (borse comprese), tutti i prodotti sono in pelle. Come scegliere il colore giusto? Il cliente può farsi spedire a casa i ritagli di pellame e scegliere la nuance uguale o più vicina al colore della sua pelle. (mv)

