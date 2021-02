“London Fashion Week: qualunque cosa faremo in autunno, i designer dicono che la faremo in pelle”. Il titolo originale lo vedete nella foto. È quello scelto dal quotidiano britannico The Independent (da cui è tratta anche l’immagine) per sintetizzare le proposte degli stilisti presenti alla settimana della moda londinese, che si chiude oggi. Che la…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI