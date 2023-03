L’Oscar della pelle va a… Rihanna! La popstar è fresca della sua epica performance durante l’half time del Superbowl NFL 2023, dove ha rivelato al mondo la sua seconda gravidanza con un look in pelle rosso fiammante. Ora ruba la scena anche alla Notte degli Oscar 2023, esibendo il pancione al settimo mese in un…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI