L’ottimismo di Dr. Martens: cresce a doppia cifra, inaugura negozi e mette nel mirino quota “1 miliardo”

Gli iconici stivaletti. Le aperture di nuovi negozi. E l’ampliamento dell’offerta di prodotto per agganciare nuove quote di pubblico. Una scaletta, semplice ed efficace, per portare Dr. Martens nell’empireo della moda. “Non vedo ragioni per le quali non dovremmo raggiungere quota 1 miliardo di dollari”, si lascia scappare con Business of Fashion Paul Mason, presidente esecutivo del brand. La griffe inglese, affermatasi nell’immaginario collettivo per le calzature punk-rock, è ottimista e non lo nasconde. Nel 2016 i ricavi si sono attestati a 290,6 milioni di sterline (391 milioni di dollari), quindi l’obiettivo del miliardo è ancora lontano. Ma il +25% su base annua, insieme alle opportunità che si prospettano per il brand, fanno ben sperare. Secondo BoF, Dr. Martens (proprietà del gruppo britannico Permira) intende aprire 20 negozi ad anno, proseguire nelle collaborazioni eccellenti (tra le ultime, con Vetements e Comme des Garçons) e irrobustire il management.