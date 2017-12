Louboutin disegna per beneficenza scarpe ispirate a Star Wars, Blahnik dà fiducia ai giovani di Lorod

La suola rossa per Star Wars. Dopo Maleficent e Cinderella, Christian Louboutin e Disney sono alla terza collaborazione con una collezione di quattro calzature ispirate alle quattro eroine di Guerre Stellari, saga di cui lo stesso designer è grande fan. Una quinta calzatura dal nome “Spaceship” è stata presentata a Los Angeles sabato 9 dicembre durante la premiere di “Star Wars: Gli Ultimi Jedi”. Le scarpe, spiace per gli appassionati, non saranno messe in vendita. Fino al 20 dicembre ciascun paio, autografato da Louboutin e da una delle quattro attrici, sarà venduto sul sito charitybuzz.com/StarWars in un’asta dalle finalità benefiche. Parte del ricavato sarà devoluto alla Starlight Children’s Foundation dalla Star Wars: Force for Change della casa cinematografica Lucasfilm. I quattro modelli (nella foto) si chiamano Rose (Kelly Marie Tran), Amilyn Holdo (Laura Dern), Captain Phasma (Gwendoline Christie) e Rey (Daisy Ridley). “Spaceship” non è disegnata per essere indossata, ma simboleggia l’ispirazione derivata da Star Wars. Intanto Manolo Blahnik aggiorna l’elenco delle numerose collaborazioni (le più recenti sono con Rihanna e Vetements) sedendosi allo stesso tavolo di un brand giovanissimo: Lorod, fondato qualche mese fa a New York dai designer Lauren Rodriguez e Michael Freels. Obiettivo della collaborazione quello di creare le scarpe per la collezione Pre-Fall 2018 del brand. Blahnik ha disegnato quattro modelli di calzature: due slingback (Lorolyne) e due stivaletti colorati tipo Western anni ’50 (Lorobota). Entrambi i modelli prendono ispirazione da un classico evergreen del designer, la Carolyne e hanno come caratteristica dominante il mini tacco (kitten) oltre alle cuciture a contrasto tra la pelle scamosciata e la vernice lucida. (mv)