Da Marco Bizzarri a Maria Grazia Chiuri, assegnati a Londra i Fashion Award. Ecco l’elenco dei premiati

Un po’ di Italia e il trionfo di Jonathan Anderson ai Fashion Awards assegnati alla Royal Albert Hall di Londra. Anderson ha ottenuto due riconoscimenti: il British Designer of the Year per la donna con JW Anderson e il premio degli accessori con Loewe, di cui è direttore creativo. Il premio Designer dell’anno è andato a Raf Simons per Calvin Klein. Per l’Italia hanno ricevuto il premio Marco Bizzarri di Gucci come Business Leader, mentre a Maria Grazia Chiuri di Dior è stato assegnato lo Swarovski Award per il contribuito apportato al ruolo delle donne nel settore moda. A Donatella Versace (nella foto) è andato il premio Fashion Icon Award in occasione del ventesimo anniversario della morte del fratello Gianni e in vista dell’anno prossimo, quando la maison celebrerà il quarantesimo anno di attività. Durante la serata è stata celebrata la carriera di Azzedine Alaïa, recentemente scomparso. Ecco l’elenco di vincitori dei Fashion Awards 2017. Model of the Year: Adwoa Aboah. Urban Luxe Brand: Virgil Abloh for Off-White. Business Leader: Marco Bizzarri for Gucci. British Emerging Talent-Menswear: Charles Jeffrey for Charles Jeffrey Loverboy. British Emerging Talent-Womenswear: Michael Halpern for Halpern. British Designer of the Year-Menswear: Craig Green for Craig Green. British Designer of the Year-Womenswear: Jonathan Anderson for JW Anderson. Accessories Designer of the Year: Jonathan Anderson for Loewe. Designer of the Year: Raf Simons for Calvin Klein. Swarovski Award for Positive Change: Maria Grazia Chiuri for Dior. Isabella Blow Award for Fashion Creator: Pat McGrath. Outstanding Contribution to British Fashion Award: Christopher Bailey. Special Recognition Award for Innovation: Stella McCartney. Fashion Icon Award: Donatella Versace & Versace. (mv)