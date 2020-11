Mietis, il brand che ha (cinquantennali) radici nella concia

Tutto e solo in pelle. Un vero e proprio mantra per Mietis. María Fontanellas ha lanciato il marchio nel 2017 a Barcellona. La storia del brand ricorda quella della famiglia della designer, che ha radici nella concia e da oltre 50 anni rifornisce le griffe. Mietis realizza borse e capi d’abbigliamento 100% made in Spain. Ma l’Italia ha un posto speciale nel cuore di Fontanellas. Vediamo perché.



Radici nella concia

La designer spagnola ha raccontato la sua avventura imprenditoriale a expansion.com. Fontanellas ha studiato fashion design a Milano. Nel 2017 ha lasciato l’Italia per tornare in Spagna. E ha fondato il suo brand. “Mio padre mi chiama Mietis da quando ero piccola. Questo nome rievoca episodi della mia infanzia che trovano spazio nelle creazioni del marchio. Simboleggia il legame familiare dell’azienda”. La famiglia di Fontanellas possiede una conceria (Fontanellas y Martí) che dal 1954 ha rifornito le più importanti griffe.

La nuova collezione

Mietis ha lanciato la nuova capsule collection di gonne e corsetti in pelle. “Côte d’Azur – come racconta Fontanellas a expansion.com – è una capsule collection ricca di toni pastello e piena di colore, ispirata a un’estate nell’iconica Costa Azzurra degli anni ’70. Ne fanno parte minigonne in stile anni ’60 tinta unita, bicolor o rigate, che richiamano ai tendalini delle gelaterie della costa francese. Ci sono gonne di pelle intrecciata che simulano le immagini delle bandiere da corsa del Gran Premio di Monaco. Nonché corsetti stretti che ne accentuano la silhouette”. La pelle è l’elemento centrale della produzione Mietis, caratterizzata spesso da incroci audaci ed evocativi. “Quando disegno penso a una donna con molta personalità, indipendente, cosmopolita, con una sensibilità per l’arte e il design. Soprattutto che ama il colore” racconta infatti la stilista a expansion.com. I fornitori Mietis e la produzione Mietis hanno base in Spagna. (art)

