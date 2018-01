Moynat, Louis Vuitton, Timberland: la moda internazionale festeggia l’anno del cane

La moda internazionale sfrutta la ricorrenza del Capodanno cinese per strizzare l’occhio al mercato della Repubblica Popolare. Ieri vi abbiamo parlato di Gucci e Loewe. Oggi in rassegna troviamo il brand francese della pelletteria di lusso Moynat, che ha reso omaggio al cane disegnandolo sui charms Macarons in edizione limitata. Ogni pezzo è realizzato a mano con la tecnica di intarsio caratteristica della griffe. Louis Vuitton ha rilasciato alcuni prodotti per celebrare il capodanno cinese, impreziositi dal classico monogramma della maison. Protagonista è il cucciolo di cane realizzato in pelle patchwork, con gli occhi disegnati dai quadrifogli del marchio e il monogramma che appare sul corpo e sulla coda dell’animale. In pelle anche un portafoglio e un portachiavi che riprendono l’immagine di un cucciolo. I prezzi vanno da 415 a 950 euro. Anche Timberland ha collaborato con il pluripremiato designer Benson Chen per creare la collezione di Window Flowers (180-240 euro). Ispirandosi alla secolare arte cinese del taglio della carta, Chen ha reinterpretato l’albero-logo di Timberland e lo ha trasformato in un lavoro artistico che ha impreziosito il classico boot Timberland. (mv)