A Parigi iniziano le sfilate maschili. In passerella (quasi) tutti i big, attesa per gli emergenti

Su Milano Moda Uomo cala il sipario, a Parigi si alza. Identica la mission: presentare le collezioni maschili per l’autunno-inverno 2018/2019. Parte oggi, per concludersi domenica 21 gennaio, il ricco programma di eventi e fashion show in calendario sotto la Tour Eiffel. In cartellone ben 55 sfilate (contro le 52 dello scorso giugno) costellate dai nomi più celebri della moda: Valentino, Rick Owens, Louis Vuitton, Yohji Yamamoto, Dior Homme, Hermès e Lanvin. Mancheranno all’appello Balenciaga e Givenchy. Quest’ultimo ha fatto sfilare l’Uomo con la Donna lo scorso ottobre e ripropone il co-ed a marzo. Grande attesa per la passerella di Maison Margiela, che presenterà la prima collezione maschile disegnata da John Galliano, e curiosità per il ritorno a Parigi di Acne Studios e Off-White. Tra le novità, Dunhill London e gli emergenti (al debutto) Palomo Spain, GmbH e Nïuku.