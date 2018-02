San Valentino secondo il lusso: borse e calzature per una festa degli innamorati d’alta gamma

Per molte griffe, che lanciano capsule collection dedicate alla festa degli innamorati, San Valentino è imperdibile. Borse e scarpe in pelle, con cuori e dichiarazioni d’amore, sono tra i più gettonati. René Caovilla propone la sua iconica sneakers Xstra in pelle bianca con dettagli di cuori in Swarovski e micro strass rossi. Fendi ha realizzato una capsule collection speciale composta dal mini secchiello Mon Trésor; dalla Strap You nella versione mini in pelle rossa impreziosita dalle borchie coniche che compongono nel colore rosa la parola Love. Tod’s ha rivisitato i suoi modelli iconici: il classico Gommino nelle varianti vacchetta bianco e rosso e le sneaker in pelle si arricchiscono con il lettering ‘Love’ ricamato sui lati, mentre la Gommino Bag, in pelle scamosciata rubino, è avvolta da piccoli cuori. Hogan ha lanciato la special edition dedicata a San Valentino: le iconiche sneaker H320 e H340 sono presentate in una versione in pelle bianca arricchita da stampe e ricami dedicati al giorno degli innamorati. La borsa da sera Heart, clutch in camoscio glitter verde, di Rodo presenta un grande cuore formato da gioielli. Sulla punta delle décolleté Maureen di Malone Souliers c’è il messaggio “Let me love you“. Per le borse Miu Miu ha realizzato il modello My Miu con nappa matelassé color fuoco mentre cuori e fragole sono presenti su piccoli articoli di pelletteria. Il brand Sodini ha realizzato la borsa “Love at first sight”. Infine Longchamp ha lanciato per le borse una nuova stampa con cuori e portafortuna. (mv)