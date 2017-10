“Sulle vostre borse ci sono i miei disegni!”. Un designer tedesco accusa Zara di plagio

Boris Schmitz, studente 24 enne alla soglie della laurea in belle arti alla University of Cologne, ha recentemente scoperto che tre suoi disegni del 2010 sono stati utilizzati da Zara e stampati su due modelli di borsa (come si vede nella foto, tratta da thefashonlaw.com). “A loro non importa fare la cosa giusta né quella decente – ha affermato Schmitz – per cui non mi hanno mai contattato”. Lo studente ha scoperto il “furto” dei disegni grazie ai suoi follower Instagram. La tote e la tracolla su cui sono riprodotti sono in vendita a 119 dollari. La mancata richiesta di autorizzazione sui modelli che recano “dettagli incisi via laser-cut” (recita il web-site dell’azienda spagnola) espone Zara alla denuncia per violazione di copyright. L’artista tedesco non ha ancora deciso quale strada legale percorrere. Piuttosto, ritiene che Zara abbia potuto copiare le immagini da Tumblr: “Sono rimasto scioccato, poi ho saputo che alcuni anni Zara fa ha fatto la stessa cosa con alcuni disegnatori di Los Angeles. Più che altro sono deluso che un’azione del genere provenga da un gigante della moda, che non avrebbe certo problemi a pagare il creatore”. (pt)