Dopo il taglio del nastro, l’apertura al pubblico: 15.000 accessori al Musée Yves Saint Laurent Paris

Il museo di Yves Saint Laurent apre lunedì al pubblico dopo l’inaugurazione ad inviti di giovedì scorso cui ha presenziato anche il ministro della Cultura francese, Françoise Nyssen. Lo spazio raccoglie circa 15.000 accessori, 5.000 capi di abbigliamento e migliaia di bozzetti. I fondi sono stati raccolti da Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, creata nel 2004. Il museo si trova al numero 5 di Avenue Marceau, che ospitava lo studio coutoure dello stilista e oggi è il quartier generale della fondazione. Per la prima volta i visitatori avranno accesso allo studio dove lavorava Yves Saint Laurent. “Si accede anche a saloni che non sono mai stati aperti al pubblico col quale condividiamo le sensazioni che si provano all’interno dello spazio couture” ha spiegato Olivier Flaviano, direttore del museo. “Abbiamo chiesto agli ex di Saint Laurent di aiutarci a ricreare gli ambienti pre-esistenti” ha spiegato Flaviano, nel ricordare che l’edificio nel 1976 divenne un albergo. (pt)