Tapestry punta tutto sulla Cina (e la strategia porta risultati)

Tapestry punta tutto sulla Cina. Il bilancio ne guadagna, visto che i ricavi del mercato cinese sono cresciuti del 30% nel periodo ottobre-dicembre 2020. Il gruppo ha annunciato vendite record durante l’11.11 al Luxury Pavilion di Tmall: Coach è il marchio numero uno nella categoria borse, valigie e pelletteria, mentre Stuart Weitzman numero uno nelle scarpe. E la Cina ha contribuito al sold out della borsa Kate Spade a forma di cuore diventata virale su TikTok.

Tapestry punta tutto sulla Cina

Qual è stata la strategia di Tapestry? “Durante il periodo delle vacanze, i nostri marchi hanno offerto prodotti esclusivi, pop-up di negozi virtuali, esperienze digitali interattive, eventi in live streaming con influencer. Hanno trovato modi innovativi per interagire con i consumatori cinesi altamente coinvolti nel digitale e nella moda – ha spiegato il CEO di Tapestry Joanne Crevoiserat, che tra i prodotti di successo in conference call ha citato collezioni del marchio Kate Spade –. Margaux resta il gruppo di borse più venduto, mentre le novità, in particolare l’All Day Tote, hanno ottenuto buoni riscontri nel trimestre”. Alla luce degli ultimi risultati conseguiti, Crevoiserat vede un futuro radioso in Cina: “Siamo ancora più ottimisti che mai sulle prospettive a lungo termine per i nostri marchi e le nostre attività in Cina”.

Le borse

A trainare le vendite di Tapestry in Cina sono in particolare le borse. Crevoiserat, definisce questa categoria come “emotiva”, in quanto i consumatori acquistano una borsa “per concedersi un piacere”. Il CEO ha svelato come la società abbia svolto alcune ricerche sulle future intenzione di acquisto dei consumatori: le borse “si collocano ancora tra le categorie più alte per i prossimi 12 mesi”. Per questo Tapestry si aspetta “che la categoria continui a crescere dopo la pandemia”. Un esempio dell’emotività della borsa lo ha fornito la stessa Crevoiserat che alla CNBC ha dichiarato come la borsa Kate Spade a forma di cuore, diventata virale su TikTok a gennaio, è andata esaurita. (mv)

