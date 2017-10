Thor: Ragnarok, i supereroi della saga Marvel vestono in pelle e cuoio

Ieri, nelle sale italiane, è uscito il nuovo e ultimo capitolo della saga Marvel “Thor: Ragnarok”, diretto da Taika Waititi. E la pelle è una dei principali protagonisti del film. La costumista Mayes C. Rubeo (al lavoro anche in Avatar e Apocalypto) ha rievocato l’influenza storica del personaggio facendo indossare a Thor un costume di cuoio da gladiatore modellato sul suo corpo con un’incredibile quantità di dettagli. Con questo episodio, il terzo con protagonista l’attore Chris Hemsworth, il guerriero dal potente martello torna alle origini, quelle del fumetto, dove tutti i suoi (tanti) antagonisti danno vita a molteplici scontri, compreso l’Incredibile Hulk. Anche Loki (Tom Hiddlestone), fratello di Thor, cambia stile, passando dalla classica eleganza monocromatica a colori molto più accesi: dagli abiti di cuoio neri e verdi ora il personaggio veste pelle blu e viola. Anche altri personaggi indossano pelle: Heimdall (Idris Elba) ha un look mimetico fatto di piante rampicanti e pelle che ha trovato nel suo nuovo ambiente per vestirsi. La Valchiria (Tessa Thompson) ha un costume/armatura in pelle nera ideato apposta per lei. “Il suo costume è fatto di vero cuoio, che abbiamo modellato sul suo fisico – spiega la costumista -. Era come una seconda pelle” (mvg).