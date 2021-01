Si comincia oggi 15 gennaio con Ermenegildo Zegna. E si inizia con un film (dal titolo The (Re)set), perché anche questa edizione di Milano Moda Uomo (15-19 gennaio) si terrà in ambiente virtuale. La pandemia non permette ancora di tornare alle fashion week usuali: lo show è ancora tutto online. Ma ciò non impedisce a…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI