Una capsule e una installazione in pelle per i 70 anni di Pollini

Per i suoi 70 anni Pollini si regala una capsule speciale e una installazione in pelle. A fondare il marchio, oggi del gruppo Aeffe, nel 1953 è stato Vittorio Pollini. Il brand nel 2022 ha dimostrato di essere in buona salute. Ha chiuso l’esercizio a 36,8 milioni di euro di ricavi, +18% sul 2021. Per il suo compleanno ha sviluppato una capsule speciale formata da 7 modelli. Inoltre, la boutique meneghina ospita una installazione in pelle realizzata da Elena Borghi.

La storia del marchio

Fu Vittorio Pollini nel 1953 ad avviare l’attività calzaturiera, focalizzandosi sulla produzione di sandali estivi. Tre anni dopo l’imprenditore inaugurò la prima fabbrica a San Mauro Pascoli dove, fino al 1961, ha prodotto anche le collezioni dello stilista Bruno Magli. In questi anni nascono i modelli iconici tuttora presenti nella collezione del marchio. Come lo stivale “Cavaliere”, il modello con suola monoblocco “Daytona” e il mocassino in stile college. Nel 1989 il marchio si trasferisce nell’attuale sede di Gatteo, costruita su 50.000 metri quadri, di cui 15.000 coperti. Nel 2001 la quota di maggioranza di Pollini passa al gruppo Aeffe, che 10 anni dopo rileverà il restante 28%, diventando così azionista unico. Oggi Pollini, che ha aggiunto le borse alla sua offerta di calzature, conta quattro negozi, oltre a una serie di punti vendita gestiti da partner commerciali.

La capsule e l’installazione in pelle

Per il 70esimo anniversario, Pollini ha realizzato la capsule Pollini 70. Si compone di sette stili iconici reinterpretati in chiave moderna. Il marchio partecipa anche alla Milano Design Week. La vetrina della boutique di via della Spiga ospita fino al 26 aprile la scultura “Mani d’Oro” realizzata da Elena Borghi (in foto). La scultura raffigura una mano intenta a cucire. È interamente rivestita di piccole fasce di pelle lavorate a laser nei toni dell’oro, per il palmo, e in diversi toni monocromo per il dorso. I pellami utilizzati sono recuperati da precedenti lavorazioni, rinnovando così l’impegno del brand per un uso sostenibile delle risorse. (mv)

Foto da Pollini

