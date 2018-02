Un’idea geniale: Levi’s fa della giacca in pelle di Einstein una capsule collection

Albert Einstein vestiva Levi’s. L’azienda statunitense lancerà nuovamente sul mercato a partire da lunedì il modello di giacca in pelle acquistata e usata per decenni dal fisico tedesco. Al suo arrivo negli Stati Uniti nel 1993, Einstein acquistò una giacca sfoderata in pelle marrone di Levi’s. Un capo che amava a tal punto da parlarne in una lettera inviata a un collega della Princeton University. Nel 2016 la giacca venne venduta all’asta, ancora carica del profumo di tabacco da pipa che il fisico era solito fumare per rilassarsi. Lunedì Levi’s metterà sul mercato in edizione limitata quello stesso modello, realizzato in 500 pezzi, venduti insieme al profumo “D.S. & Durga” che racchiude le essenze di tabacco da pipa, carta e pelle vintage. (art)