2017 in doppia cifra, 2018 a quota 100 milioni: Coccinelle macina risultati e apre a Mosca

Nel 2016 ha fatturato 76 milioni di euro. Nel 2017 comunica di essere prossimo a chiudere un bilancio molto positivo, caratterizzato da una “crescita in doppia cifra”. E per il 2018 conferma come obiettivo il raggiungimento della barriera dei 100 milioni di euro. La pelletteria italiana di Coccinelle (manifattura estera, pelli nazionali) funziona, macina risultati e apre negozi. L’ultimo a Mosca, nel mall Europeiskiy. L’inaugurazione è stata celebrata realizzando una collezione e tiratura limitata del modello Ambrine, composta da 40 borse. Coccinelle ha in programma aperture anche nel 2018 e oggi gestisce una rete commerciale di 145 store monomarca.