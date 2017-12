+27% nel 2017: Il Bisonte vola e pianifica lo sviluppo internazionale dei negozi

Cresce a doppia cifra lo storico marchio fiorentino di pelletteria Il Bisonte. A fine 2016 i ricavi segnavano 20 milioni di euro, mentre “la previsione di fatturato per il 2017 è di chiudere sopra i 27 milioni di euro (+27%)”, ha spiegato l’amministratore delegato Sofia Ciucchi, in carica dall’inizio dell’anno. Per sostenere i programmi di crescita, a gennaio 2018, è in programma l’opening del nuovo showroom a Palazzo Corsini, a Firenze, che coincide con l’evento “Il Bisonte a chilometro 30”, pensato per valorizzare la produzione che è tutta nel territorio fiorentino. Nel Palazzo hanno sede lo showroom e gli uffici commerciali del brand, mentre la parte industriale e sviluppo prodotto è rimasta a Pontassieve. Tra i progetti futuri, il potenziamento del retail: un pop-up store a Parigi aprirà a fine gennaio 2018 (per 6 mesi) nella zona di rue St. Honorè e sarà fatto un restyling degli altri due negozi del capoluogo francese. Altre boutique in previsione: Londra, Hong Kong e (probabilmente) New York. Anche la logistica sarà migliorata: nel 2018 sarà aperto un nuovo centro logistico di 2.000 mq a Pontassieve.