Ball In Basket è il tiro da 3 della collezione LV x NBA Season 2

È una borsa (da uomo) griffata Louis Vuitton. È un pallone da pallacanestro. Si chiama Ball In Basket una delle creazioni più esclusive della capsule collection LV x NBA Season 2.

La visione di Abloh

“Stimolato dallo scambio tra l’artigianato francese e lo sport statunitense, Virgil Abloh ha creato una linea in edizione limitata che unisce gli emblemi delle due istituzioni – è lo statement di Louis Vuitton ripreso da BossHunting –. La collezione adatta i codici del designer con l’iconografia dell’universo del basket e onora i valori di parentela e inclusione chiave della visione di Virgil Abloh in Louis Vuitton”.

Lusso europeo

Ball in Basket è in vendita a 2.900 euro. È simile a un pallone da pallacanestro anche nelle dimensioni. Reca il logo della NBA-National Basketball Association. Come si legge nel sito della maison, “l’articolo può essere prodotto in Francia, Spagna, Italia o negli Stati Uniti”. È in pelle pieno fiore color marrone (con la texture tipica dei prodotti della griffe), come in pelle sono anche le finiture e la tracolla. L’accessorio è completato da una comoda e pratica sacca a rete. (mv)

