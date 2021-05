Quanto piacciono ai tre grandi sport USA l’alta moda e la pelle

I tre grandi sport americani (baseball, football e basket) amano l’alta moda e la pelle. Ralph Lauren ha inserito un guanto in pelle nella sua collaborazione con la Major League Baseball. Louis Vuitton grifferà un pallone da basket in pelle, materiale che ricorre spesso nella sua seconda collezione in partnership con la NBA. Ed è singolare la storia di una poltrona in pelle diventata protagonista nel football americano, tanto da meritarsi la Hall of Fame.

Ralph Lauren e il baseball

A proposito del primo dei tre grandi sport statunitensi, Polo Ralph Lauren ha creato un’edizione speciale della collezione Polo x Yankees. Ne fa parte un guanto in pelle Wilson con logo Ralph 50th. Il guanto, in edizione limitata, nasce dalla collaborazione con Wilson, è in pelle di vitello bottalata e celebra la passione di Mr. Lauren per i New York Yankees. La collezione, sold out quasi immediatamente, porta a una più ampia collaborazione con la Major League Baseball. La società di moda ha lanciato una partnership pluriennale con la lega per progettare collezioni per alcune delle squadre più famose di baseball.

Louis Vuitton x NBA

È arrivata la seconda collezione Louis Vuitton x NBA. Celebra gli anni ’90 e comprende alcuni pezzi firmati dallo stilista americano Don Crawley. La collezione si divide in tre, come i momenti di un giocatore di basket: il viaggio, la partita e la successiva conferenza stampa. Virgil Abloh ha disegnato bomber in pelle, così come ha reinterpretato con dettagli presi in prestito dal basket le borse iconiche della maison. Tipo? La Keepal in pelle Monogram. Inoltre, secondo quanto riporta Vogue, la collezione comprende anche palloni da basket in edizione limitata in collaborazione con Wilson Sporting Goods, fornitore ufficiale della NBA. Verranno svelati in occasione del 75esimo anniversario della NBA.

Una poltrona all’improvviso

Il draft del 2020 della NFL-National Football League si è svolto in modalità virtuale, date le restrizioni imposte dalla pandemia. Il commissario della lega Roger Goodell si è collegato da casa, seduto su una poltrona in pelle, diventata protagonista della serata. La settimana scorsa si è svolto il Draft 2021 e la stessa poltrona è stata trasportata da Bronxville, New York, a Cleveland dove si è svolto l’evento. E ora sempre questa poltrona è stata trasportata da Cleveland a Canton, in Ohio, dove la esporranno nella sede della Pro Football Hall of Fame, ovvero la Hall of Fame della National Football League. (mv)

