Cambia vita col covid: un 28enne crede nella borsa (e fa +700%)

Da hobby a professione. Il 28enne inglese Stuart Coupland ha deciso di approfittare degli sconvolgimenti dovuti alla pandemia per cambiare vita. Nel pieno della pandemia, il ragazzo, che crede nella borsa, ha investito tutte le sue energie per far crescere il proprio marchio: Coupland Leather. Una scelta azzeccata secondo quanto racconta la crescita di fatturato.

Crede nella borsa

Coupland vive a Norton e a febbraio dell’anno scorso ha perso il lavoro. A quel punto ha orientato i suoi sforzi, impiegando la giornata a sviluppare gli accessori di pelletteria che fino a quel momento relegava nel tempo libero. Nel suo laboratorio ha cominciato a creare nuovi cinturini per orologi, borse e cinture. Ha lanciato così 20 nuovi prodotti per il suo marchio Coupland Leather. Li ha messi in vendita e in pochi giorni ha registrato un boom.

Record di vendite

Le vendite online sono salite rapidamente ,fino a raggiungere un incremento del 700% rispetto all’anno precedente. “Nel corso degli anni ho aggiunto un paio di modelli al mese, il più delle volte tramite richieste su commissione – racconta gazettelive.co.uk -. Dopo aver realizzato i prodotti, ho scattato le foto e le ho aggiunte all’elenco di prodotti in continua crescita sul mio sito web. Questo ha suscitato altre domande su ciò che potevo realizzare”. Le vendite hanno conosciuto il picco a ridosso di Natale, tanto da spingere Coupland ad assumere temporaneamente un collaboratore. “Nel 2021 – conclude – mi concentrerò maggiormente sul mercato degli accessori da donna come le borse, oltre ad espandere le gamme esistenti”. (art)

