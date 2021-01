Fendi, Etro, Prada: a Milano sfilano i nuovi accessori per l’Uomo

I nuovi accessori per l’Uomo al centro della scena della Milano Fashion Week. Il mercato maschile della pelletteria è in espansione. È alimentato dalla diffusione degli zaini, poi dai marsupi per arrivare alle borse di lusso. E negli ultimi due anni anche i top brand hanno lanciato le loro proposte maschili, come le borse Saddle di Kim Jones (Dior Homme) o le “soft trunk” di Virgil Abloh per Vuitton. Un mercato alimentato, neanche a dirlo, dai consumatori cinesi.

I nuovi accessori

Da Milano Fendi fa capire che parteciperà alla battaglia per la “It bag” maschile del 2021. Le borse hanno smesso i panni del comprimario e hanno conquistato un ruolo da protagonista. La griffe in orbita LVMH ha presentato l’Ultra Mini Baguette, la versione maschile aggiornata ed elegante della rinomata Baguette. Poi la Bright Gym Bag, una borsa da palestra rossa. Al contempo lo zaino Tote Hybrid in pelle goffrata di colore giallo brillante e l’Artsy Peekaboo, dove l’artista britannico Noel Fielding ha applicato grovigli naif disegnati con fili colorati. Spicca, infine, la Messenger Baguette versione oversize.

Etro, ad esempio

Non solo Fendi. Anche Etro, ad esempio, ha mostrato borse a tracolla e zaini ai quali ha applicato delle tasche porta oggetti. Una scelta, quella dell’utilità, che ha caratterizzato i nuovi guanti con mini-marsupio sul dorso della mano firmati Prada. All’interno ci si può riporre la mascherina, il disinfettante o le sigarette.

Cinture e portafogli

Non ci sono più solo cinture e portafogli nel mercato degli accessori maschili. Questo è in espansione sia dal punto di vista creativo che dal punto di vista economico. In particolare in Asia, dove gli uomini comprano borse disegnate per l’universo femminile, ma con linee più squadrate e unisex. In Cina, gli uomini rappresentano quasi un terzo di tutte le vendite del lusso, eppure l’offerta di prodotti non è ancora adeguata rispetto a quella femminile. E in un contesto pandemico dove il mercato cinese è, finora, l’unico trainante, i brand sembrano avere l’intenzione di colmare questa lacuna e vanno alla caccia dell’accessorio “It”. (mv)

