Campi Bisenzio, Hind svela il nuovo hub per Gab e i suoi fornitori

L’inaugurazione dei primi 7.500 metri quadri è in programma per metà dicembre. Ma il nuovo hub per Gab e i suoi fornitori a Campi Bisenzio entrerà a pieno servizio nella seconda metà del 2023. Perché il progetto di Holding Industriale (Hind) prevede una struttura di 20.000 metri quadri complessivi dove alloggiare non solo Gab, la pelletteria acquisita nell’estate del 2021 che ora ha sede a Calenzano, ma anche sette dei suoi subfornitori. È un servizio ai clienti dell’alto di gamma: “Le grandi case di moda non si accontentano più di un audit per ispezionare il fornitore – spiega a Il Corriere della Sera Claudio Rovere, presidente e fondatore di Hind –. Prediligono piuttosto quei fornitori dove possono toccare con mano. Così il marchio si sente sicuro e il territorio gode del reshoring”.

Il nuovo hub per Gab

Hind, che conta su 20 aziende per circa 800 addetti e un giro d’affari da oltre 210 milioni, ha investito 4,5 milioni di euro per trasformare l’ex Tintoria del Sole nel nuovo quartier generale di Gab. Il trasferimento nella nuova sede porta con sé l’aspettativa di crescita per una pelletteria (specializzata in borse e valigeria) che oggi vanta 25,5 milioni annui di ricavi. “Abbiamo un piano di espansione preciso”, chiosa Rovere. Che passa anche dal personale: “Gab ha 106 dipendenti tra diretti e interinali: vogliamo aggiungerne altri 30 diretti a fine anno e portare la sub fornitura a 350 persone”. Personale che va formato: per questo l’hub ospiterà anche un’academy.

