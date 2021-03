Coal sfida la moda indiana anche con la pelle italiana

Design indiano, pelle italiana. Da questo mix nascono i prodotti di Coal, il marchio che la stilista Mehendee Karan Singh ha fondato nel 2019 e di cui ora propone la prima collezione. “Ciò che distingue Coal sono il design e la qualità unici – spiega -. Acquistiamo la pelle dalla migliore conceria in Italia, che fornisce anche Prada e altre grandi griffe internazionali”. Da queste caratteristiche nasce la sua sfida alla moda indiana.

La formazione

Mehendee Karan Singh ha lanciato Coal dopo aver ottenuto la laurea in Belle Arti presso il Delhi College of Arts: qui ha studiato tecnologia della pelle e design delle calzature. Ha lavorato per la divisione Leather di Tata International e Hidesign in India, poi ha lasciato il suo Paese natale per raggiungere Dubai, dove vive da 12 anni. Coal ha da poco lanciato la prima collezione di borse chiamata “Serenity”.

La sfida alla moda indiana e la pelle italiana

Se per le componenti la designer ha scelto i prodotti made in Hong Kong, per la pelle non ci ha pensato due volte. “Acquistiamo la pelle dalla migliore conceria in Italia che fornisce anche Prada e altre grandi griffe internazionali – spiega a hindustantimes.com -. Inoltre, poiché abbiamo realizzato borse bicolor, usiamo quattro volte più pelle di una semplice borsa, il che ci rende anche un marchio costoso”. La politica del brand prevede un meticoloso controllo di ogni singolo oggetto prodotto per evitare le restituzioni. “Finora – aggiunge la stilista – non abbiamo avuto un solo reso”. Standard elevati che fanno il paio con obiettivi ambiziosi: “Vogliamo sorprendere il mondo con prodotti innovativi – conclude – ed essere un punto di svolta nel segmento delle borse di lusso”. (art)

