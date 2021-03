I quattro fattori che frenano la crescita del lusso accessibile

Non è così scontato che il lusso accessibile sia pronto a crescere. Nella pelletteria, anzi, sarà molto difficile. Perché? Ci sono quattro fattori. Quando acquista una borsa, il consumatore preferisce un marchio dell’alto di gamma, innanzitutto. Le griffe del lusso accessibile non godono dello stesso livello di desiderabilità in tutto il mondo. A tal proposito, la presenza dei propri prodotti negli outlet e con forti sconti danneggia il prestigio. L’ultimo fattore è, infine, l’esplosione del second hand market.

La domanda

È il noto analista Erwan Rambourg a spiegare a Jing Daily che il cosiddetto lusso accessibile (o democratico) potrebbe decollare, trainato dai consumatori americani, cinesi e dal buon rapporto qualità-prezzo dei prodotti. Lo slancio, però, non sarà né semplice né alla portata di tutti. I gioielli e il prêt-à-porter sono probabilmente le migliori categorie nella situazione più favorevole, mentre la pelletteria sembra essere quella nelle condizioni peggiori. Rambourg afferma che, guardando la piramide dei marchi della pelletteria, c’è effettivamente uno “spazio bianco” nel mezzo, una grande opportunità, sempre più difficile da catturare. Perché?

I quattro fattori

L’analista, dicevamo, riconduce questa difficoltà a quattro ragioni. Il primo aspetto è “Compra meno, compra meglio”. Quando i consumatori decidono di spendere soldi per una borsa, preferiscono comprare un prodotto di segmento più alto, anche se più costoso. Oltretutto, ormai, nello “spazio bianco” si sono inserite anche i player del lusso tradizionale. Secondo aspetto: “Non essere realmente globali potrebbe essere un problema”. Rambourg porta ad esempio Coach e Michael Kors, che sono molto più noti negli Stati Uniti rispetto al resto del mondo. Terzo aspetto, la presenza dei prodotti negli outlet o con forti promozioni che limita il prestigio dei brand. Infine, lo sviluppo del mercato della rivendita, che permette di acquistare un prodotto (usato) di un marchio di lusso allo stesso prezzo di una borsa nuova ma di un brand meno prestigioso. (mv)

Leggi anche: