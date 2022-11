Cosa serve a Gucci e Prada, prezzi e stipendi, la pelletteria

Gira e rigira si torna sempre davanti all’accessorio che, oggi, guida la congiuntura della filiera pelle: la borsa. La pelletteria è il roboante denominatore comune dei bilanci delle tante griffe che li hanno pubblicati nell’ultima settimana. È il tema che caratterizza il numero appena uscito del nostro mensile, La Conceria (per leggerlo dovete abbonarvi: cliccando qui capite come). Ma è anche il focus attorno al quale gli analisti ritengono debba ruotare in modo più significato e rinnovato, il modello produttivo e di business di due griffe di riferimento del lusso italiano e globale. Alla domanda “cosa serve a Gucci e Prada”, quindi, la risposta è pressoché lapalissiana. Ecco a voi le news più lette dell’ultima settimana.

Cosa serve a Gucci e Prada

Il marchio ammiraglio di Kering cerca un posizionamento più alto: meno moda e più prodotti classici. Il brand guidato da Miuccia e Patrizio Bertelli deve diventare un player più forte nella pelletteria se vuole raggiungere la redditività dei grandi gruppi del lusso. Ad approfondire cosa serve a Gucci e Prada è Business of Fashion.

La pelletteria

Quindi: Gucci e Prada devono rivedere i loro programmi con particolare riferimento alla pelletteria. La quale è la pietra filosofale che illumina le ombre della disgraziata congiuntura che viviamo dal 2020. Tutti ci investono, tutti la approcciano, tutti ne parlano come del traino del loro business attuale e futuro. Come abbiamo titolato ieri: la pelletteria fa godere tutti. Non potevamo, quindi, evitare di renderla protagonista dell’ultimo numero del nostro mensile, partendo – tra l’altro – da un assunto che trova sempre più conferma nel mercato: pelletteria significa lusso, lusso e pelletteria significano pelle.

Prezzi e stipendi

Bisogna aumentare i prezzi dei prodotti per poter pagare di più i dipendenti. “È l’unica strada per far restare questi artigiani sotto il controllo italiano”. Ne è convinto Antonio De Matteis, CEO di Kiton.

