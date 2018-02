Create in tempo reale a settembre, oggi sul mercato. In vendita le Zanellato d’autore

Le Zanellato d’autore arrivano sul mercato. La maison veneta ha messo in produzione e in vendita i modelli di borsa creati in tempo reale durante l’evento Zanellato svolto in occasione di Milano Moda Donna il 21 settembre scorso: due modelli per quattro borse, interpretate in modo artistico. La Duo L, composta da shopper, tracolla estraibile, due porta accessori e una dust bag, presenta fondo nero e una fantasia continua bianca (975 euro). Viene invece proposta in tre diversi colori l’iconica Nina Zanellato: Loto e Burano”(taglia S a 755 euro) e Nero (taglia M a 805 euro). Un modello classico ed essenziale, Nina Zanellato è dotata di manico e tracolla regolabile e amovibile. Nella versione Loto, il bianco è interrotto e accompagnato da una linea continua nera mentre nella versione Burano a prevalere è un azzurro intenso su cui si stende una fantasia bianca. La versione più grande, Nera, è spaziosa e confortevole ma può essere portata anche a mano come pochette o tracolla. Le borse Color Blast sono acquistabili in esclusiva nelle boutique Zanellato di Milano e Mosca, online e in selezionati punti vendita multimarca.