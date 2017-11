Crescere in Corea, consolidarsi in Giappone, conquistare l’Italia: nuove sfide per le borse Roberta Gandolfi

Crescono in maniera costante le vendite di borse di Roberta Gandolfi nei Paesi dell’Asia orientale. Nel corso del 2016 il brand di Castel Maggiore (Bologna) ha registrato un incremento in Corea del Sud del 10% che, secondo le previsioni della stessa imprenditrice, dovrebbe stabilizzarsi nell’anno in corso, senza però escludere un ulteriore miglioramento. Nonostante questi dati positivi, il mercato di riferimento per Roberta Gandolfi resta, però, il Giappone che da solo assorbe il 30% del giro d’affari del marchio, a cui seguono proprio la Corea e poi la Russia, Hong Kong e Taiwan. Nel frattempo “stiamo cercando di estendere la penetrazione in Italia” spiega l’imprenditrice a Fashion Network, che annuncia l’intenzione di affacciarsi anche sui mercati nordamericani. Al centro del progetto restano e resteranno le borse, anche se accanto ad esse vengono proposti gioielli di bigiotteria, piccoli capi d’abbigliamento e accessori per tenere il passo di un mercato in evoluzione.