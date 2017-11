A Firenze inizia Pellepiù: oltre 80 gli espositori, Lineapelle/UNIC e Mipel/AIMPES come partner

Si è aperto questa mattina il sipario su Pellepiù 2017 (Fortezza da Basso, Firenze, fino a sabato 11 novembre), la manifestazione dedicata alla filiera della pelletteria con oltre 80 espositori. Una vetrina che darà spazio a concerie, aziende di macchinari, accessoristica e packaging con l’obiettivo di valorizzare tutto il comparto degli accessori in pelle. “La Toscana riesce a offrire tutto questo alle griffe che vengono a produrre da noi”, spiega David Rulli, presidente Sezione Pelletteria Confindustria Firenze. Lo scopo dell’evento è, infatti, quello di far scoprire, anche ai piccoli brand provenienti dall’estero, l’offerta qualitativa e artigianale/industriale del distretto toscano. All’iniziativa partecipano (come partner) anche Lineapelle/UNIC e Mipel/Aimpes (Associazione Pellettieri Italiani): “Hanno capito per primi quella che era la nostra intenzione – continua Rulli -: creare una manifestazione complementare a quelle già esistenti. I nostri partner partecipano in modo molto importante a questa seconda edizione, facendo vari workshop. UNIC parlerà di sostenibilità, delle nuove tendenze moda, ma anche, da un punto di vista di preservazione dell’ambiente, di tutto ciò che le aziende conciarie sono riuscite a fare in termini di abbattimento dell’impatto ambientale. Un lavoro davvero molto importante nel nostro territorio, ma anche nel resto d’Italia”. Oggi dalle 15,30 alle 16,30 si svolge la presentazione dei trend per l’Autunno/Inverno 18-19 a cura del Comitato Moda Lineapelle. A seguire (dalle 17 alle 18) sarà presentato l’Accordo tra Confindustria Firenze e AIMPES. Domani dalle ore 10,30 alle 11,30 si parlerà di “Chimica per la moda dalla pelle al manufatto” nel Workshop a cura di Kenda Farben. Dalle 12 alle 13 seguirà il Workshop a cura di UNIC “Effetti Moda e rifinizioni particolari”. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 16 ancora UNIC affronterà il tema della tutela dei nomi Pelle e Cuoio e della contraffazione dei marchi Vera Pelle e Vero Cuoio. Si chiude sabato 11 novembre con lo workshop “La Sostenibilità della pelle italiana” a cura di UNIC (dalle ore 10,30 alle 11,30).