Per Furla il bilancio 2017 sarà “il migliore di sempre”: ora produzione ed espansione retail

Il bilancio è ancora in via di elaborazione: sarà pubblicato a febbraio. Ma tutto lascia pensare che per Furla il 2017 sia stato un anno d’oro: i primi sei mesi si sono chiusi con un +23,5%, mentre i 12 mesi potrebbero rivelarsi “i migliori di sempre”. Lo spiega a Milano Finanza Fashion Giovanni Furlanetto, che del brand pellettiere è il presidente. La prestazione più che positiva andrebbe a dare ancora maggior respiro, quindi, a un bilancio 2016 concluso a quota 422 milioni di euro di fatturato. Le strategie per il futuro passano dalle integrazioni di filiera, come il caso di Effeuno, necessarie “per sostenere la richiesta di prodotti in costante crescita” aggiunge il ceo Alberto Camerlengo, e dal retail, che sarà potenziato in Germania e Repubblica Ceca.