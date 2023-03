Gli analisti si aspettano che Gucci punti sulle borse in pelle per il suo nuovo corso. Intanto, una cosa è certa: arriveranno in distribuzione dei prezzi più alti. Dai dati di Retviews-Lectra emerge che il marchio dalla doppia G ha un’offerta pellettiera sottodimensionata rispetto ai competitor. E pratica prezzi più convenienti, probabilmente per raggiungere una…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI