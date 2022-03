I dettagli in cuir de Russie che arricchiscono la borsa Longchamp

Arriva la borsa Longchamp che trasforma strofinacci in oggetti del desiderio. Con un cuoio molto speciale, per di più. La maison francese ha avviato una collaborazione con Charvet, il più importante fornitore di lino del Paese d’Oltralpe. Con questo materiale, Charvet realizza principalmente tessuti per uso quotidiano che finisco negli hotel e nei ristoranti più prestigiosi di Francia. Longchamp ha unito questo lino pregiato a un altro materiale unico: il Cuir de Russie. Mettendoli insieme, ha creato una collezione di borse che stanno andando a ruba.

La borsa Longchamp

Dall’unione del lino Charvet con il Cuir de Russie di Longchamp, nasce Le Pliage. Una tote bag XL in cui la pelle tiene insieme dando continuità due strofinacci con le iconiche righe verticali rosse e blu di Carvet, simbolo tra l’altro della bandiera francese. Patta, tracolla e manico in pelle nera completano l’articolo. “Realizzata in lino lavato riciclato, Le Pliage Torchon è il frutto dell’artigianato francese del marchio Charvet, tessitori di canovacci dal 1866″ spiega la maison nel suo sito.

Nominare la Russia oggi

Viviamo un momento particolare e delicato. L’esercito della Federazione russa avanza in Ucraina tenendo con il fiato sospeso l’Europa e il resto del mondo. E in settori della società europea cresce un certo sentimento di ostilità verso la civiltà russa che va al di là delle responsabilità dei cittadini russi (si pensi al caso Bicocca – Dostoevskij). In questo senso è interessante che il prodotto Longchamp coinvolga un prodotto che da quelle steppe proviene e rimane protagonisti dei mercati del lusso: il Cuir de Russie, il mitico cuoio di Russia che la rivoluzione industriale ha confinato nel dimenticatoio. A questo prodotto unico, La Conceria ha dedicato ampio spazio in un’intervista ad Elise Blouet-Ménard, conciatrice francese che ha recuperato dopo 5 anni di studio quella che chiama “la quintessenza della pelle”. Una pelle di “qualità eccelsa, durevole nel tempo, impermeabile, con un odore particolare che teneva lontano gli insetti”.

