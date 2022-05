Il brand francese con pelle (anche) italiana consacrato da Netflix

Le borse Polène conquistano il piccolo schermo e l’attenzione del pubblico. Il giovane marchio francese è infatti consacrato da Netflix. Da quando i suoi accessori compaiono in “Emily in Paris”, le vendite sono decollate. La serie racconta di Camille, una ragazza americana, e delle sue amiche francesi. La protagonista esce sempre con una borsa Polène per gli eventi mondani. Un piccolo accessorio che sta facendo la fortuna del brand.

Brand consacrato da Netflix

Un calice in mano, un’occhiata seducente, una battuta sarcastica. Camille spopola tra le giovani donne. Lei è la protagonista di “Emily in Paris”, nuova produzione di grande successo. La ragazza, interpretata da Lily Collins, vive nella capitale francese ed esce spesso con le sue amiche francesi. Spesso, durante gli appuntamenti mondani, Camille indossa una borsa in pelle del brand francese Polène. Che diventa così protagonista del piccolo schermo con i modelli Maje, Iro e Chloé.

Il brand

Polène, racconta la stampa francese, è un giovane marchio creato nel 2016 da Elsa, Mathieu e Antoine, tre fratelli. Le collezioni del marchio incarnano una linea sicura e classica unita a curve fluide e aggraziate, ispirandosi al lavoro di designer come Madeleine Vionnet, Mariano Fortuny e Madam Grès. La pelle delle borse Polène arriva da concerie francesi, italiane e spagnole che lavorano già con le grandi griffe internazionali. Ad assemblare le borse è poi un laboratorio artigiano di Ubrique, distretto spagnolo della pelletteria di alta gamma. (art)

