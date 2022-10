La borsa turca approda in Italia. Il gruppo Desa (2.000 dipendenti) ha esaurito la sua capacità produttiva fino a giugno 2023. Per questo ha aperto la pelletteria di Poppi (Arezzo), dove entro novembre impiegherà 50 dipendenti. Il CEO Burak Çelet (nella foto) ci svela i dettagli del progetto. E, più in generale, i punti di…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI