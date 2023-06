Il reshoring di Piquadro. Che fa bene anche agli utili. Nell’ultimo periodo il gruppo ha portato a Scandicci tutta la produzione Lancel. Anche il brand ammiraglio ha riportato in Italia lavorazioni che prima effettuava in Asia. Oggi il 70% della produzione del gruppo di Marco Palmieri è made in Italy. Una percentuale destinata ad aumentare…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI