“Il Valore del Tempo” per 4 pellettieri leader dell’outsourcing

“Il Valore del Tempo” è fondamentale. Perché nell’outsourcing pellettiero di altissimo livello più del prodotto, si vende proprio il tempo. Realizzare la borsa perfetta è fondamentale, certo. Ma ancora più importante è saperlo fare più volte al giorno, a ciclo continuo, in un’organizzazione efficiente e oleata che il tempo, appunto, non lo sprechi. Ce lo spiegano dalle colonne de La Conceria n. 11 quattro grandi del terzismo. Chi? Fabio Martinelli (Dimar Group), Giulia Tessadri (Frassineti), Stefano Giacomelli (Tivoli Group) e Mario Biasutti (Mabi International).

“Maneggiare con Cura”. È così che titola La Conceria n. 11: perché il boom della pelletteria cui assistiamo da anni, veemente e irrefrenabile, è sì una grande opportunità di business. Come parliamo appunto con i grandi del terzismo. Ma anche un meccanismo che rischia di schiacciare la prospettiva dei marchi indipendenti che lavorano per il proprio posto al sole nel mercato della borsa. Come raccontano, ciascuno dalla propria prospettiva, Roberta Tondini (Studio Tondini), Vincenzo Bonino (Bonino Napoli) e Marco Calzoni (Franzi 1864).

