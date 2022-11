Se per la borsa italiana è “il momento della consapevolezza”

Siamo abituati a parlarne nei termini di un boom più forte delle avversità. E, infatti, The European House – Ambrosetti conferma un quadro a dir poco lusinghiero: la pelletteria cresce al tasso del 6,5% annuo e può raggiungere la soglia dei 100 miliardi globali di giro d’affari entro il 2027. Per questo per la borsa made in Italy è “Il Momento della Consapevolezza”, come titola il nostro approfondimento su La Conceria n. 11. Perché “l’Italia rappresenta il primo Paese in Europa per addetti – spiega Flavio Sciuccati, senior partner di Ambrosetti –. Il saldo commerciale della filiera è il più alto tra i principali settori manifatturieri”.

Il momento della consapevolezza

La manifattura italiana è in fermento: si sta trasformando e altre direzioni ancora deve prendere. È il nocciolo dell’intervento di Sciuccati, che agli Stati Generali della Pelletteria Italiana è intervenuto insieme a, tra gli altri, Matteo De Rosa (CEO di LVMH Métiers d’Art). Ma è una trasformazione che va accompagnata con la giusta attenzione. Perché il boom della pelletteria è da “Maneggiare con Cura”, come recita il nostro ultimo mensile. Dove registriamo le rilevazioni di Sciuccati. E non solo. Ci facciamo raccontare da Roberta Tondini (Studio Tondini) l’esperienza di un’impresa elvetica che si affida al made in Italy. E quelle di Vincenzo Bonino (Bonino Napoli) e Marco Calzoni (Franzi 1864), ciascuno a modo proprio impegnato a difendere la propria autonomia. Con Fabio Martinelli (Dimar Group), Giulia Tessadri (Frassineti), Stefano Giacomelli (Tivoli Group) e Mario Biasutti (Mabi International) comprendiamo la dimensione lavorativa del (grande) terzismo. Mentre con l’intervista a Fabrizio Masoni, titolare della omonima azienda (partecipata da LVMH Métiers d’Art) portiamo, infine, il discorso sul piano della concia.

Clicca qui per leggere la versione integrale dell’articolo “Il Momento della Consapevolezza”

Se non sei abbonato, scopri le formule di sottoscrizione

Leggi anche: