La borsa Sesia è il guanto di sfida di Loro Piana alla pelletteria

Loro Piana vuol crescere con gli accessori e lancia la borsa Sesia. Ogni esemplare richiede 12 giorni di lavorazione, di cui 11 dedicati alla selezione e alla lavorazione della pelle, e coinvolge fino a 20 tra artigiani e tecnici. Il CEO Fabio d’Angelantonio ha detto che Loro Piana, marchio controllato da LVMH, fa leva su “una base di clienti molto fedele, che capisce l’importanza della qualità”.

La borsa Sesia

Con WWD D’Angelantonio ha enfatizzato la meticolosa ricerca e la qualità dei materiali di Sesia: “I materiali sono rigorosamente selezionati. Comprende una pelle di vitello liscia. Ha una speciale texture ottenuta attraverso l’azione combinata di calore e vapore, che agisce anche sui colori: è come se evaporasse“. Sesia è disponibile anche in pellami pregiati come l’alligatore e può essere personalizzata. L’interno della borsa è foderata in suede. “I nostri clienti sanno quanto sia importante il tatto e vogliamo che questo senso sia altrettanto importante quando si godono la borsa” aggiunge D’Angelantonio. I prezzi retail della borsa, progettata e prodotta internamente da Loro Piana, vanno da 2.500 a 4.500 euro, fino ad arrivare a 25.000 – 30.000 euro per i modelli in alligatore o altre pelli preziose.

L’organizzazione

“Produrre Sesia ha richiesto un’intensificazione della nostra organizzazione. Abbiamo portato all’interno dell’azienda nuovo management e nuove competenze – conclude il manager –. Abbiamo imparato molto nell’ultimo anno, intensificato i nostri lanci per soddisfare i desideri del momento e ci siamo concentrati sul nostro storytelling con l’obiettivo di gratificare i nostri clienti”. (mv)

