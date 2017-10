La borsa che spicca il volo: Anya Hindmarch cresce e incassa 11 milioni da Mayhoola

Un assegno da circa 11 milioni di euro per crescere ancora. Mayhoola For Investments scommette su Anya Hindmarch, brand britannico della pelletteria che di recente ha esteso la propria offerta alla calzatura. L’importo sembrerà (o meglio: è) poca roba rispetto alla cifra sborsata dallo stesso fondo per Valentino. Ma è anche un segnale. I qatarioti hanno fiutato l’affare: come riporta Fashion Network, il fatturato di Anya Hindmarch nell’ultimo anno è cresciuto del 20%, arrivando all’equivalente di 46,1 milioni di euro. Il brand si sarebbe avvantaggiato della svalutazione della sterlina, che ha reso i suoi prodotti più convenienti al pubblico internazionale, e dalla crescita sui mercati asiatici, europei e nordamericani, dove conta di sviluppare ancora la rete retail. Il contributo di Mayhoola sarà prezioso per l’espansione del business. I qatarioti hanno riconosciuto in Anya Hindmarch un cavallo su cui puntare.