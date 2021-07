La concia cinese si affida alla borsa, “sole che non tramonta mai”

“Pelletteria e valigeria sono industrie all’alba di un giorno che non tramonta mai”. Ne sono convinti i rappresentanti di CLIA. I vertici di China Leather Industry Association hanno visitato nella provincia di Hunan il cantiere del nuovo parco industriale dedicato alla produzione di articoli in pelle.

Un polo in nascita

Come riporta leatherbiz.com, una delegazione di CLIA ha fatto visita al cantiere del nuovo parco industriale legato alla lavorazione della pelle. È in costruzione nella contea di Lanshan, nella provincia di Hunan. Le aziende che troveranno sede nel distretto occuperanno una superficie complessiva di circa 10.000 acri, quasi 40 chilometri quadrati.

Un settore che “non tramonta mai”

La visita dei rappresentanti CLIA è avvenuta sotto la guida dal vicepresidente esecutivo e segretario generale dell’organizzazione, Chen Zhanguang. Proprio lui ha colto l’occasione per parlare delle difficoltà e dei possibili sviluppi dell’industria della pelletteria cinese. Il manager intravede la crescita di brand locali a livello internazionale. Per i vertici di CLIA, “pelletteria e valigeria sono industrie all’alba di un giorno che non tramonterà mai”. Grazie a questo, Lanshan può diventare la capitale cinese della pelle. (art)

