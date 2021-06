USA, LHCA chiede di seppellire l’ascia del trade war con la Cina

È ora di seppellire l’ascia del trade war con la Cina una volta per tutte. Negli Stati Uniti la pelle prova a ristabilire i propri interessi e i propri spazi d’azione. LHCA, l’associazione locale della concia e dei trader di materia prima conciaria, sottoscrive l’appello alla Casa Bianca affinché approfitti del nuovo round di negoziati per distendere le relazioni commerciali con Pechino: “Le tariffe hanno fatto solo danni”.

Trade war con la Cina

L’amministrazione Biden prosegue nel dialogo con la controparte cinese per intavolare nuove (e più distese) relazioni commerciali. LHCA, dicevamo, ha sottoscritto il documento che Americans for Free Trade (AFT) ha presentato al Congresso. L’associazione rappresenta le sigle industriali statunitensi che si oppongono alle barriere doganali come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. Anche questa volta ribadiscono la propria posizione. “Bisogna dare priorità alla revisione dell’accordo di Fase 1 e incoraggiare il rapido superamento delle tariffe sulle importazioni cinesi – commenta LHCA –. Così potremo stimolare la ripresa economica post-pandemica degli Stati Uniti”. “La revisione delle relazioni con la Cina è di fondamentale importanza – si legge nel documento di AFT –. Le tariffe continuano a causare danni economici alle imprese sia di piccole che di grandi dimensioni. Non solo: colpiscono i consumatori e i lavoratori americani che ne sopportano gli impatti a valle”.

