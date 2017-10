La crescita senza sosta di Anna Virgili, il solido sviluppo di Giudi: la pelletteria marchigiana funziona

Nelle Marche, c’è una borsa di fascia media che funziona. Da quando ha iniziato a produrre col proprio marchio, tre anni fa, il brand Anna Virgili (San Benedetto del Tronto, 30 anni di attività nel 2018) cresce in maniera vertiginosa. Dopo gli 8 milioni di euro di fatturato registrati nel 2016, nella prima metà dell’anno quest’anno i ricavi stanno crescendo del 38%. I dipendenti sono passati da 60 a 75. “Abbiamo un programma di aperture negozi in Italia che comprende Firenze e Venezia e poi il primo negozio Anna Virgili all’estero che molto probabilmente sarà ad Hong Kong. Noi vendiamo poco all’estero e per questo abbiamo una grande possibilità di sviluppo” ci ha detto il titolare Ermanno Gaetani (nella foto di sinistra, insieme al figlio Alessandro) che punta sulle novità in negozio: “Ormai le classiche due stagioni non ci sono più. Noi manteniamo i modelli iconici e più venduti e ogni 60 giorni circa presentiamo 2 o 3 modelli nuovi”. Corre anche Giudi Pelletterie di Morrovalle (Macerata) che ha chiuso il 2016 con un incremento di fatturato del 10% che dovrebbe confermarsi anche quest’anno, come ha dichiarato il titolare, Eros Pennacchioni (foto a destra), a Fashion Network. Il brand possiede 8 negozi in Italia (di cui 7 in Alto Adige) e 8 punti vendita all’estero. Il primo mercato di riferimento è la Russia, seguito da Giappone e Europa (che pesano circa il 20% ciascuno), poi l’Italia. Tra i progetti di sviluppo c’è la distribuzione in Cina e Medio Oriente. (mv)